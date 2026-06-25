Localizan remolque con reporte de robo en la Z.I.
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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aseguraron un remolque porta contenedor y un contenedor refrigerado relacionados con un reporte de robo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los agentes investigadores ubicaron en calles de la Zona Industrial el vehículo marca VISUSA, tipo porta contenedor, color azul, el cual se encontraba en aparente estado de abandono.
Al efectuar una inspección física, se corroboró que la unidad coincidía con un vehículo reportado como robado horas antes, por lo cual, se procedió a su aseguramiento quedando a disposición de agentes del Ministerio Público para los trámites conducentes y su devolución al legítimo propietario.
Asimismo, las investigaciones relacionadas con estos hechos continuarán por parte del ente procurador de justicia, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes.
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