logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI

Fotogalería

KA FEI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

Al parecer a causa del piso mojado se registró el percance

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba por el segundo nivel del distribuidor Juárez, en donde perdió el control del volante al parecer a causa del piso mojado y tuvo que ser llevado a un hospital para recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este domingo, cuando el afectado circulaba a alta velocidad a bordo de una motocicleta color negro con verde; iba por el segundo nivel del distribuidor, en el ramal que conduce de la carretera a México hacia la de Matehuala.

Fue en ese tramo en donde perdió el control del volante y de esta forma se desplomó al asfalto en donde derrapó por varios metros golpeándose contra la contención de concreto.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes al valorarlo lo trasladaron a un hospital para su atención médica, más tarde arribaron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del caso y la moto fue enviada a una pensión mientras se realizan las diligencias legales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En lo que se realizaba la inspección en el sitio, el tráfico se vio entorpecido hasta que la moto y el lesionado fueron retirados y el flujo volvió a la realidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso
Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

Explota pirotecnia en Mexquitic en festejo religioso

SLP

Redacción

Hubo al menos 20 lesionados, que fueron atendidos y llevados a distintos hospitales

Hallan a hombre muerto en Mexquitic
Hallan a hombre muerto en Mexquitic

Hallan a hombre muerto en Mexquitic

SLP

Redacción

Vecinos lo descubrieron en su vivienda, por ahora se desconocen las causas

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja
Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

Mujer golpea a sus hijos y joven a su pareja

SLP

Redacción

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez
Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Al parecer a causa del piso mojado se registró el percance