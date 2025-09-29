Motociclista se accidenta en el distribuidor Juárez

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba por el segundo nivel del distribuidor Juárez, en donde perdió el control del volante al parecer a causa del piso mojado y tuvo que ser llevado a un hospital para recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este domingo, cuando el afectado circulaba a alta velocidad a bordo de una motocicleta color negro con verde; iba por el segundo nivel del distribuidor, en el ramal que conduce de la carretera a México hacia la de Matehuala.

Fue en ese tramo en donde perdió el control del volante y de esta forma se desplomó al asfalto en donde derrapó por varios metros golpeándose contra la contención de concreto.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes al valorarlo lo trasladaron a un hospital para su atención médica, más tarde arribaron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del caso y la moto fue enviada a una pensión mientras se realizan las diligencias legales.

En lo que se realizaba la inspección en el sitio, el tráfico se vio entorpecido hasta que la moto y el lesionado fueron retirados y el flujo volvió a la realidad.