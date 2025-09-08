Maleantes son apresados por distintos delitos

Dos supuestos maleantes, uno que andaba armado y otro menor de edad por vender droga, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal en recorridos de seguridad realizados en los municipios de Santa María del Río y Villa de Arriaga.

En el primer caso, los agentes estatales, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano bajo el dispositivo Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, realizaban un operativo de seguridad en calles de Santa María del Río.

En el lugar se detectó a un sujeto que actuaba en forma sospechosa, por lo que decidieron abordarlo y en una revisión le encontraron una pistola tipo escuadra calibre .9 milímetros y un cargador abastecido con diez cartuchos útiles.

Por otro lado, mediante el despliegue del operativo Blindaje Altiplano, los agentes de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano, detectaron a un adolescente que viajaba a bordo de una motocicleta Itálika por calles de la localidad de Sauz de Calera, perteneciente al Municipio de Villa de Arriaga.

Por tal motivo el joven fue interceptado, dijo tener 17 años de edad y en la revisión le encontraron 20 dosis de cristal que presuntamente vendía en la zona, así como una navaja y un teléfono celular.

En los dos casos, a los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron remitidos ante la autoridad correspondiente por los delitos a que se hicieron acreedores y para que se les defina su situación legal.