Con armas prohibidas, arrestan a malvivientes

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad por portación de arma de fuego, cohecho y portación de arma prohibida, esto en acciones que se llevaron a cabo en distintas colonias.

En Anillo Periférico Norte, a la altura de la colonia Puerta Real, los agentes ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas y al abordarlo se identificó como Juan “N” de 29 años de edad, a quien se le encontró una pistola tipo revólver, además ofreció dinero en efectivo para que lo dejaran escapar.

María “N” de 26 años, fue ubicada en la avenida Bellavista cuando cometía faltas administrativas, en la colonia San José, en donde oficiales femeninas le localizaron un cuchillo en su poder.

Finalmente, en la calle República de Costa Rica, en la colonia San Francisco, los agentes policiales observaron a quien dijo llamarse Bryan “N” de 19 años, descubriéndole un cuchillo oculto entre su ropa.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma de fuego, cohecho y portación de arma blanca, respectivamente; además, se les informaron los derechos que les asisten y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.