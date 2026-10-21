Menores cometían delitos en distintos casos

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Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron, en hechos distintos, a dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, por su probable participación en los presuntos delitos de cohecho, así como robo a comercio y portación de arma prohibida.

En la colonia Primero de Mayo, los agentes detectaron a un menor de 16 años que conducía una motocicleta Itálika negra, sin placas de circulación y a exceso de velocidad, motivo por el cual se le realizó una inspección, en la cual el adolescente presuntamente ofreció 200 pesos a los oficiales para evitar la acción policial, motivo por el que se le informó que quedaría detenido por presunto delito de cohecho.

Por otra parte, en atención a un reporte por robo a comercio en la colonia San Francisco, los oficiales detuvieron a un adolescente de 17 años, quien presuntamente intentó sustraer distintos artículos de higiene personal, además de encontrarle en posesión de una navaja entre sus pertenencias, por lo que fue detenido por robo a comercio y portación de arma prohibida. Al tratarse de menores de edad, en ambos casos se actuó conforme a los protocolos informando a sus padres sobre su aseguramiento y puesta a disposición ante la autoridad competente.