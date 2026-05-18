Lluvias fuertes y calor extremo marcarán el clima en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 18 de mayo se mantiene el potencial de lluvias y tormentas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con posibilidad de tormentas puntuales fuertes a partir de la tarde.

Pese a las precipitaciones pronosticadas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, especialmente en la Huasteca potosina, donde el termómetro alcanzará hasta los 42 grados centígrados.

Además, la dependencia estatal alertó sobre condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a las altas temperaturas y el ambiente seco en distintas zonas de la entidad.

Para la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 17; en la Zona Huasteca la máxima será de 42 y la mínima de 24 grados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el Altiplano potosino se pronostica una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 17, mientras que en la Zona Media se esperan hasta 38 grados como máxima y 19 grados centígrados como mínima.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante posibles lluvias intensas y riesgos de incendios.