Motociclista choca contra auto que se le atravesó

Un motociclista que circulaba sobre la avenida Hernán Cortés, chocó contra un automóvil que se le atravesó a la altura de la calle Del Sol en la colonia Los Reyitos, por suerte no hubo lesionados en este caso, solamente de materiales.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana de este miércoles, inicialmente un automóvil Nissan color blanco se desplazaba sobre la Avenida del Sol de la colonia referida, en dirección al norte.

Cuando llegó a la avenida Hernán Cortés, el conductor realizó maniobra de vuelta a la derecha para ingresar esa arteria pero lo hizo sin tomar las precauciones debidas. De esta forma, fue chocado en la parte lateral delantera izquierda (salpicadera) por una motocicleta color negro que por ahí circulaba con rumbo a la avenida Fray Diego de la Magdalena. Ante el impacto el joven motociclista se desplomó al piso y más tarde al sitio llegaron los paramédicos para prestarle ayuda, aunque se determinó que afortunadamente no presentaba lesiones graves y no requirió ser trasladado a un hospital.