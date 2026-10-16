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Fallece indigente atropellado en Ciudad Valles

Hace días, el hombre ya había sido intervenido por socorristas

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Fallece indigente atropellado en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca de la terminal de autobuses Ecocentral; las autoridades presumen que fue atropellado.

      El occiso fue identificado como José Rubio Martínez, originario del municipio de Huehuetlán. Este jueves, alrededor de las 6:30 de la mañana, lo encontraron tirado en la calle Rotarios, entre Carranza y Galeana, en la zona centro de Ciudad Valles.

      De acuerdo con la información recabada, una persona que se resguardó en el anonimato reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que, a unos metros de la Ecocentral, había un hombre tirado y ensangrentado.

      Por ello, acudieron al lugar los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes, al intentar brindarle auxilio, se percataron de que ya había fallecido.

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      Los socorristas ya habían auxiliado a ese hombre hace unos días, afuera del banco Banorte, ubicado en el cruce de la avenida Hidalgo y Carranza, en la zona centro, pues lo habían reportado inconsciente. Sin embargo, aparentemente solo estaba ebrio y, cuando reaccionó, se puso agresivo y se retiró.

      El personal de la Fiscalía General del Estado acudió este jueves al lugar del hallazgo y confirmó que, aparentemente, un vehículo lo atropelló y le ocasionó la muerte.

      No hubo testigos que proporcionaran algún detalle del vehículo involucrado, pero los policías investigadores ya están revisando cámaras de vigilancia para tratar de ubicarlo.

      El cuerpo de José fue llevado al Servicio Médico Legal, donde permanecerá hasta que algún familiar lo reclame.

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