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Tres involucrados en crimen de Cárdenas, son capturados

Dos hombres y una joven son investigados por desaparición y muerte del sujeto

Por Redacción

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Tres involucrados en crimen de Cárdenas, son capturados
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      El pasado 13 de octubre, J. Luz Lejona Torres, un hombre de 70 años originario de Rioverde, fue desaparecido y hallado sin vida entre la maleza de un cerro cercano a la comunidad de Higinio, en el municipio de Cárdenas.

      Lejona Torres contaba con una ficha de búsqueda desde el pasado 25 de septiembre, fecha en la que la Policía de Investigación (PDI) inició las indagatorias.

      Durante las últimas horas, la Fiscalía General del Estado informó sobre la ejecución de las órdenes de aprehensión contra tres jóvenes presuntamente involucrados en su desaparición y asesinato.

      En seguimiento del caso, agentes investigadores localizaron el cuerpo de la víctima y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde se determinó que la causa de muerte habría sido asfixia por sofocación.

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      El personal de la PDI identificó la probable participación de José "N", Gilberto "N" y Evelyn "N", de 19 años, en estos hechos, que de acuerdo a las diligencias, los imputados eran conocidos de la víctima y habían convivido con él el día de su desaparición. Por ello, agentes Fiscales tramitaron las respectivas órdenes de aprehensión, que fueron cumplimentadas en el municipio de Rioverde.

      En cumplimiento de dicho mandamiento judicial, la Fiscalía informó que Evelyn "N" fue localizada en calles del fraccionamiento Los Frailes, en Rioverde, donde le informaron sobre la orden de aprehensión en su contra y le hicieron saber sus derechos como persona detenida.

      De esta manera, los tres detenidos quedaron a disposición de un juez. La Fiscalía dio a conocer que buscará obtener su vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en concurso real con los delitos vinculados a la desaparición de personas.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí  refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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