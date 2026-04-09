Motociclista queda tendido en la 57; hay tráfico intenso hacia La Pila

Un motociclista fue localizado sobre el asfalto la mañana de este jueves en la carretera 57, a la altura del Eje 136, en dirección a La Pila, presuntamente tras verse involucrado en un hecho de tránsito.

De acuerdo con reportes de conductores, el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, lo que generó carga vehicular en la zona, donde ya se registra tráfico pesado.

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud del motociclista ni las causas exactas del percance.

Autoridades y automovilistas recomiendan circular con precaución y paciencia al transitar por este tramo.

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