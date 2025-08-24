Motociclista traía una bolsa con marihuana

Como resultado de los patrullajes de seguridad sobre la zona oriente de la ciudad, agentes municipales efectuaron la detención de un hombre en posesión de un envoltorio que contenía hierba seca verde similar a la marihuana.

La detención se efectuó luego de haber sido detectado conduciendo una motocicleta sin luces sobre calles de la colonia Juan Sarabia.

En recorridos preventivos sobre la calle Artículo 123 de la citada colonia, los agentes de Guardia Municipal visualizaron a un sujeto conduciendo una motocicleta tipo cross la cual guiaba sin luces encendidas, por lo que se le marcó el alto para indicarla la falta.

Al entrevistarse con el señalado, se le realizó una revisión preventiva de seguridad encontrándole al interior de una mochila que portaba, un envoltorio que contenía hierba seca verde con las características similares a la marihuana con un peso de 22.8 gramos.

Por lo anterior, se procedió a darle lectura a los derechos que le asisten como persona detenida a quien indicó llamarse Ramsés Aarón “N” de 25 años, quien fuera llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente presentado ante la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.