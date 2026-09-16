Muere ahogado joven en el río de Tanlajás
El muchacho estaba pescando con su padre; voluntarios recuperaron el cuerpo
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TANLAJÁS.- Un joven que se encontraba pescando murió ahogado tras caer accidentalmente a una poza, en un rancho del ejido San Isidro, municipio de Tanlajás.
El occiso fue identificado como Juan Carlos Bautista Santiago, de 21 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido antes mencionado.
La tarde del lunes acompañó a su padre a un rancho donde hay una presa de gran tamaño, pues ambos iban a pescar. Se metieron al agua, pero accidentalmente Juan Carlos cayó en una poza y se hundió.
Su padre intentó sacarlo, pero no logró encontrarlo, por lo que salió del agua para pedir ayuda. Tiempo después arribaron varios voluntarios, quienes realizaron labores de búsqueda hasta que finalmente localizaron al joven, pero ya no tenía signos vitales.
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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y confirmó que se trató de una muerte accidental, por lo que no había delito que perseguir.
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