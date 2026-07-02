Muere atropellado motociclista armado

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La noche del pasado martes, un motociclista perdió la vida al ser arrollado en el Circuito Potosí, con dirección a carretera Zacatecas.

Fue alrededor de las 23:00 horas cuando las autoridades recibieron el reporte de un hombre que yacía lesionado tendido sobre la banqueta.

El motociclista circulaba sobre el periférico cuando al llegar a la calle Río de Plata fue embestido por un camión que se dio a la fuga tras el siniestro.

Al ser proyectado al pavimento, el hombre quedó gravemente lesionado, con un casco y un arma de fuego cerca de él y metros más adelante su motocicleta. Al llegar los paramédicos al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales. Momentos después, al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes fungieron como primeros respondientes para asegurar la zona.

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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con la carpeta de investigación correspondiente para determinar las causas de muerte. Al tiempo que el cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Legista, para que sea reclamado por sus familiares.