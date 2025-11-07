Par de vándalos allanan Fiscalía de Delitos Electorales

En atención a un auxilio, oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de dos hombres señalados por la probable comisión del delito de allanamiento, fueron encontrados en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ubicada en la calle Independencia, entre Miguel Barragán y Valentín Gómez Farías, en el Barrio de San Miguelito.

De acuerdo al reporte, personal de vigilancia de la institución, detectó a dos hombres en el interior, los cuales portaban cajas de cartón, pero al ser descubiertos las dejaron para intentar huir.

En ese momento, oficiales de Guardia Municipal que patrullaban el sector fueron informados de lo sucedido y acudieron a brindar apoyo, realizando la detención de los dos implicados. Ante el señalamiento se procedió con la detención de Erik “N” y Cristian “N” de 24 y 30 años de edad, quienes fueron informados del procedimiento legal correspondiente.

Finalmente fueron presentados a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

