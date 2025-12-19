Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

Un automovilista perdió la vida la madrugada de este viernes tras un fuerte accidente vial ocurrido en el Circuito Potosí, a la altura del puente Prados.

El reporte a las autoridades se realizó después de la medianoche, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo blancocirculaba con dirección a la carretera México.

LEA TAMBIÉN Autos quedan inservibles en carambola de la ´57 Tres automóviles participaron en una carambola suscitada la mañana de este jueves en la carretera a México, a la altura de la plaza Sendero, donde por suerte no hubo personas heridas aunque sí daños c...

Al llegar al puente Prados, el vehículo perdió el control hacia su costado derecho y se impactó contra un poste metálico de señalética, ubicado en la división del carril central y el carril lateral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido a la fuerza del impacto, el conductor murió en el lugar. Paramédicos de Protección Civil municipal, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudieron al sitio y al valorar al hombre, de 53 años de edad, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, aseguraron la zona para prevenir otros percances. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a los trámites legales correspondientes.