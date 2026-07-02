Muere ciclista arrollado en la ZI

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Durante la mañana de este miércoles, un ciclista que se dirigía a su trabajo perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la avenida CFE, en la Zona Industrial.

Fue alrededor de las siete de la mañana, cuando el hombre, que iba a comenzar su jornada laboral como personal de seguridad privada, transitaba a bordo de su bicicleta sobre la avenida mencionada y el Eje 124 cuando fue embestido por un vehículo Seat, de color azul.

Al ser atropellado, el hombre se estrelló contra el parabrisas del auto y fue proyectado al pavimento herido de muerte.

Para cuando llegaron los socorristas de la Guardia Civil de Soledad y encontraron al hombre tendido al borde de la vía en medio de un charco de sangre, producto de las lesiones fatales sufridas en la cabeza, éste ya no tenía signos vitales.

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Al lugar también arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, quienes aseguraron el área y detuvieron al conductor para ponerlo a disposición de las instancias correspondientes, en donde se realizarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

En tanto, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, además de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legista, en donde se espera a que sea reclamado por sus familiares.