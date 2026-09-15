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Muere criminal herido durante enfrentamiento en Valles

La semana pasada, ocurrió una balacera en donde capturaron a tres objetivos prioritarios

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Muere criminal herido durante enfrentamiento en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Perdió la vida uno de los hombres que fue baleado durante el operativo policial implementado la semana pasada en la colonia Obrera.

      El fallecido respondía al nombre de Fernando "N", de 30 años de edad, quien murió la mañana de este lunes en el Hospital General de Ciudad Valles.

      Se trata de uno de los detenidos que resultó baleado por policías cuando presuntamente intentó escapar en el cruce del bulevar México-Laredo y la calle Tamaulipas, en la colonia Obrera, el pasado miércoles 9 de septiembre.

      Fuentes oficiales informaron que el proyectil habría atravesado su cuerpo a la altura de la espalda baja, provocándole lesiones en órganos vitales.

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      Fernando fue internado en el Hospital General de Ciudad Valles bajo custodia policial, pues se encontraba en calidad de detenido. Sin embargo, no logró recuperarse de las lesiones y finalmente falleció.

      Las autoridades informaron en su momento que Fernando y otros dos hombres, considerados "objetivos criminales", fueron detenidos tras un operativo especial realizado en la colonia Obrera. De acuerdo con la versión oficial, los sospechosos presuntamente accionaron armas de fuego al intentar escapar, por lo que los elementos policiales repelieron la agresión.

      Hasta el momento no se ha dado a conocer la situación jurídica ni el estado de salud de los otros dos detenidos.

      Por otro lado, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación tras la muerte de Fernando.

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