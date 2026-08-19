Muere hombre en el salón México de Cedral
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Cedral.- Una persona del sexo masculino, de 35 años de edad, perdió la vida al interior del bar Salón México, ubicado en el municipio de Cedral. De acuerdo con los primeros reportes, al parecer sufrió un infarto. Al lugar acudieron corporaciones de auxilio, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Los hechos se registraron en el Salón México, conocido establecimiento del municipio de Cedral, donde incluso fueron grabadas escenas de la película El Infierno.
De acuerdo con la información proporcionada, el hombre se encontraba en el lugar cuando repentinamente perdió el conocimiento. Las personas que se encontraban en el bar intentaron auxiliarlo y solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.
Al lugar acudieron paramédicos, quienes inmediatamente valoraron al hombre de 35 años; sin embargo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, se solicitó la presencia de las corporaciones policiacas. Los elementos arribaron al establecimiento, procedieron a desalojar el lugar y restringieron el acceso mientras se esperaba la llegada del personal de la Fiscalía.
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Peritos de la Fiscalía realizaron las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la valoración inicial y la información proporcionada por los paramédicos, el hombre no presentaba signos aparentes de violencia, por lo que una de las primeras líneas consideradas fue que habría sufrido un infarto. El cuerpo fue trasladado para realizarle los estudios y exámenes de ley.
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