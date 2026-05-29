Muere menor atropellado en la Valles-Tamazunchale

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CIUDAD VALLES. – Un adolescente de 15 años murió la madrugada de este viernes en el Hospital General de Ciudad Valles, horas después de ser atropellado sobre la carretera federal 85, en el tramo Valles-Tamazunchale.

La víctima fue identificada como Julio Josué Pérez, con domicilio en el ejido La Calera, quien fue embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera a la altura de la delegación de El Pujal, frente a las canchas deportivas.

De acuerdo con la información recabada, la unidad presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar sin detenerse a auxiliar al menor.

Vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1, mientras el adolescente permanecía tendido sobre la carpeta asfáltica.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y lo trasladaron de urgencia al Hospital General, debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Julio Josué perdió la vida horas después.

Las autoridades ya investigan el caso para tratar de identificar y localizar al responsable del atropellamiento.