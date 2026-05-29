Camión derriba poste y vuelca en la Z. Industrial

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Un camión que circulaba por el Eje 122 de la Zona Industrial, sufrió daños materiales considerables al chocar contra un poste de alumbrado público frente a la empresa Cummins, cerca de la avenida Industrias, por suerte no hubo heridos.

Fue al mediodía de este jueves, en que el camión color blanco de la marca Izuzu, se desplazaba por el Eje 122 con dirección a la avenida Industrias.

Frente a la planta referida el conductor se descontroló hacia el lado izquierdo y así se subió al camellón en donde chocó contra el poste de alumbrado que se ubica, al cual derribó por completo, para finalmente terminar volcado sobre su costado derecho.

No hubo lesionados en este hecho y agentes de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y el camión fue enviado a una pensión particular mientras que el propietario se hace cargo de los daños ocasionados al poste y que el caso no pase a mayores.

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