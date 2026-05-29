Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

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CÁRDENAS.- Debido a las incesantes lluvias se suspendió la Feria el pasado miércoles, ya que se inundaron los puestos y nadie podía caminar entre el lodazal que se generó en el área.

El miércoles se generó una lluvia torrencial, que trajo bendiciones para el campo, aunque por consecuencia daños en diversas zonas del municipio.

En los terrenos de la Feria de Cárdenas se inundaron 30 puestos, volaron carpas, por lo que se suspendió la Feria.

Por lo que elementos de la dirección de Protección Civil Municipal realizó recorridos de vigilancia, donde pudo confirmar que se cayeron árboles, cables, generando incomunicación.

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También se inundaron unas calles en el Barrio del Calichal, Barrio de Broswille, comunidad de la Noria, entre otros lugares.

Así mismo las instalaciones de la Feria fueron reacondicionadas con tierra de tezontle, para que no se haga más lodo y pueda seguir el evento ferial.