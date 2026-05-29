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Balean a exfuncionario de la FGE en Valles

El lesionado identificó a su agresor como un familiar; la Fiscalía mantiene abierta la investigación

Por Huasteca Hoy

Mayo 29, 2026 07:38 a.m.
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Balean a exfuncionario de la FGE en Valles
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      CIUDAD VALLES.– Un exagente del Ministerio Público sobrevivió a un ataque armado registrado la tarde de este jueves en la avenida Fray Andrés de Olmos, cerca del cruce con la calle Las Américas, frente al negocio Pollos Tajín.

      La víctima fue identificada como Claudio "N", originario de Tamuín, quien quedó herido a un costado de la vialidad tras recibir al menos dos impactos de arma de fuego en un brazo.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle auxilio y posteriormente lo trasladaron a una clínica particular, donde su estado de salud fue reportado como estable.

      Antes de ser llevado a recibir atención médica, el lesionado alcanzó a proporcionar información a policías sobre su presunto agresor, a quien identificó como un familiar con el que mantenía viejas rencillas.

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      Tras el ataque, corporaciones policiacas desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al sospechoso, pero no fue localizado.

      La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y dar con el responsable.

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