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Para Ley Santi ya no ha habido ni reuniones

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Para Ley Santi ya no ha habido ni reuniones
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      La iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como "Ley Santi", permanece sin dictaminarse en el Congreso del Estado y sin reuniones recientes con los colectivos impulsores, reconoció la diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, luego de que el caso fuera llevado ante el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) por presunta omisión legislativa.

      La legisladora admitió que, tras la última mesa de trabajo realizada con los promoventes de la iniciativa presentada desde marzo de 2024, el Congreso no ha retomado el diálogo con los colectivos. "No hemos tenido ya un acercamiento, no hemos tenido el diálogo que habíamos planteado, pero no es porque no queramos sino por motivos de agenda", declaró.

      Jáuregui Mendoza sostuvo que la propuesta continúa "en mesa de trabajo" y que el retraso se relaciona con consultas pendientes y revisiones técnicas sobre infraestructura vial, movilidad peatonal, ciclovías y presupuesto público. Reconoció que el proyecto implicaría recursos tanto del Gobierno del Estado como de los municipios y afirmó que el análisis se ha complicado por las condiciones urbanas de la capital, particularmente "en calles estrechas del Centro Histórico".

      Pese a ello, la presidenta de la Comisión de Movilidad rechazó que la iniciativa haya quedado fuera de tiempo legislativo para ser dictaminada. "No, no ha pasado el tiempo", respondió al ser cuestionada sobre los más de dos años transcurridos desde la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y más de un año después de la presentación formal de la propuesta ciudadana en San Luis Potosí.

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