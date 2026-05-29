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Israel bombardea Líbano

Ataques matan a 14 personas antes de diálogos en Estados Unidos

Por AP

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Israel bombardea Líbano
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      Beirut, Líbano.- El ejército israelí lanzó un ataque aéreo el jueves contra un suburbio al sur de la capital del Líbano, lo que tensó aún más un frágil alto el fuego un día antes de negociaciones cruciales en Washington.

      El ataque alcanzó un edificio de apartamentos, pero no estaba claro de inmediato cuál era el objetivo. Videos del suburbio de Choueifat, cerca del aeropuerto internacional de Beirut, muestran humo blanco elevándose desde un barrio residencial.

      Funcionarios militares libaneses e israelíes tienen previsto celebrar conversaciones de seguridad el viernes en la capital de EU. 

      Pese al alto el fuego nominal, los ataques israelíes se han intensificado recientemente, mientras en gran medida se ha evitado atacar a Beirut.

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      Este fue el primer ataque cerca de la capital libanesa desde el 6 de mayo, cuando un ataque israelí mató a un funcionario militar de las fuerzas de élite Radwan de Hezbollah en otro suburbio del sur de Beirut.

      El ejército israelí bombardeó durante la noche la ciudad costera de Tiro, la cuarta ciudad más grande de Líbano, matando al menos a 14 personas en todo el sur del país.

      Entre los muertos hubo cinco mujeres y niños y un soldado libanés. Además, decenas de personas resultaron heridas.

      En la ciudad de Sidón, un dron israelí atacó un edificio de apartamentos matando a cinco personas e hiriendo a otras 21.

      Mohammad Al-Gharbi, que vive al otro lado de la calle del edificio en Sidón, se despertó con el sonido de la explosión.

      "Estaba en mi habitación cuando parte de la pared y vidrios rotos cayeron sobre mí, y todo se sumió en el caos", relató Al-Gharbi. 

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