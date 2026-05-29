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Controlan bomberos dos fugas de gas

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Controlan bomberos dos fugas de gas
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      Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron dos fugas de gas en domicilios ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Afortunadamente, gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio no ocurrió ninguna tragedia.

      De acuerdo con la información de los Bomberos, recibieron un reporte por un fuerte olor a gas en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Altamira. La fuga era tan intensa que el olor llegaba hasta la calle, por lo que los bomberos comenzaron a trabajar para solucionar el problema y evitar una tragedia.

      Al arribar al lugar, detectaron que la fuga provenía de una parrilla, por lo que después de varios minutos lograron controlar y reparar la situación, evitando mayores riesgos para los habitantes del domicilio y vecinos del sector.

      Posteriormente recibieron otro reporte sobre otra fuga de gas, pero ahora en la calle Juárez, en la zona centro de la ciudad, por lo que acudieron de inmediato, ya que esta es una de las vialidades principales.

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      Al llegar al sitio, los elementos comenzaron a trabajar y encontraron que la fuga provenía de un tanque de 30 kilogramos de un domicilio particular. Rápidamente realizaron maniobras para controlar la fuga y evitar que ocurriera una tragedia.

      Finalmente, hicieron un llamado a la población para verificar que las empresas gaseras entreguen tanques en buenas condiciones, además de revisar constantemente las mangueras y conexiones. 

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