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Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

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Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

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Ayer, Hoy y Mañana

Entre flores, copal y recuerdos

Por Alicia Villasuso

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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      "Porque poner Altar de Muertos: es una costumbre de hace 3 mil años celebrando a la muerte desde los aztecas. Son 10 cosas que hay que tomar en cuenta: Celebrar la muerte; 1 Flor de Cempasúchil, sus 20 pétalos son el camino de luz para que nuestros muertos encuentren el regreso a casa; 2 El Altar, no es una mesa de dulces son 7 escalones al Mictlán que cruza tu familia para visitarte; 3 La Catrina, no es un disfraz, es una sátira creada por Posadas para recordarnos que la muerte es democrática y elegante; 4 El Pan, los 4 huesitos no es adorno, es el esqueleto del difunto descansando sobre su tumba; 5 El Copal, huele a resina sagrada, su humo limpia el camino entre vivos y muertos; 6 el Papel Picado cada agujero es el viento, es frágil como la vida y nos recuerda que el amor es hermoso; 7 y 8 Las Calaveritas de azúcar para comerte a la muerte y de letras para reirte de ella en su cara; 9 El Cholo no es una mascota, es el guía, desde los aztecas, él ayuda a las almas a cruzar el río del inframundo; 10 Día de Muertos, nosotros ponemos mesa para los que amamos, porque en México la muerte no es el final, es el volver a casa...

      La tradición del Altar de Muertos en México

      Santoral de hoy: La Festividad de Todos los Santos. Floriberto, Cirenia y María la esclava...

      Celebró doce años de vida, Eugenia Mercado Villasuso que escuchó las primeras felicitaciones de parte de sus papás: Mario Mercado y Sandra María Villasuso, de sus hermanos Joaquín y Andrés...

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      En su día recibió los buenos deseos de parte de sus abuelos, tíos, primas y compañeras de estudios...

      Firmaron el acta de su matrimonio por el civil, la pareja que forman Yogus Gómez González y Ernesto Sánchez Hermosillo ante el Oficial del Registro y así quedaron unidos ante la sociedad...

      Matrimonios civiles y celebraciones familiares

      Estuvieron acompañados de sus hijos: Belinda, Cecilia y María Emilia Sánchez; Jorge, Mauricio, Roy y Daniela González, de sus seres queridos y amigos...

      Enhorabuena a Ernesto Yogus...

      Efectuaron su compromiso matrimonial Montse Hampshire y Alonso Gómez rodeados de su familia y amistades...

      Numerosos eventos se llevarán a cabo en el Club Deportivo Potosino con motivo del 86 Aniversario con eventos Deportivos, Sociales y Culturales...

      En todos los deportes habrá exhibiciones y súper clases, así como una presentación de Rebozos el jueves 5 a las 12 horas en el Salón de las Rosas, cultivo y cuidado de orquídeas, plática de nochebuenas por la comisión de jardinería...

      Eventos culturales y conmemoraciones en noviembre

      Mañana se celebra la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos...

      Este mes está dedicado a las Ánimas del Purgatorio...

      Hasta la próxima...

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