Ayer, Hoy y Mañana
Entre flores, copal y recuerdos
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"Porque poner Altar de Muertos: es una costumbre de hace 3 mil años celebrando a la muerte desde los aztecas. Son 10 cosas que hay que tomar en cuenta: Celebrar la muerte; 1 Flor de Cempasúchil, sus 20 pétalos son el camino de luz para que nuestros muertos encuentren el regreso a casa; 2 El Altar, no es una mesa de dulces son 7 escalones al Mictlán que cruza tu familia para visitarte; 3 La Catrina, no es un disfraz, es una sátira creada por Posadas para recordarnos que la muerte es democrática y elegante; 4 El Pan, los 4 huesitos no es adorno, es el esqueleto del difunto descansando sobre su tumba; 5 El Copal, huele a resina sagrada, su humo limpia el camino entre vivos y muertos; 6 el Papel Picado cada agujero es el viento, es frágil como la vida y nos recuerda que el amor es hermoso; 7 y 8 Las Calaveritas de azúcar para comerte a la muerte y de letras para reirte de ella en su cara; 9 El Cholo no es una mascota, es el guía, desde los aztecas, él ayuda a las almas a cruzar el río del inframundo; 10 Día de Muertos, nosotros ponemos mesa para los que amamos, porque en México la muerte no es el final, es el volver a casa...
La tradición del Altar de Muertos en México
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