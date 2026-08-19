Mueren padre e hijo en una presa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMASOPO.- Padre e hijo perdieron la vida en una presa ubicada en el ejido Pozo del Sauz, perteneciente al municipio de Tamasopo.

Las víctimas fueron identificadas como Antelmo González Castillo, de 42 años de edad, y Álvaro, de 15.

Las primeras versiones indican que el adolescente se encontraba dentro de la presa cuando aparentemente tuvo dificultades para mantenerse a flote. Su padre habría ingresado al agua al percatarse de la situación, pero momentos después ambos desaparecieron de la superficie.

Vecinos de Pozo del Sauz se movilizaron al conocer lo sucedido y dieron aviso a las autoridades de la comunidad, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de Protección Civil Municipal de Tamasopo arribó al lugar y encabezó las maniobras para localizar y recuperar a las dos víctimas.

Después de confirmar que ambos habían fallecido, el sitio fue resguardado en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de efectuar las diligencias correspondientes.

Los cuerpos serían trasladados al Servicio Médico Legal para los procedimientos de ley, mientras que las autoridades recabarían información para establecer las circunstancias del doble fallecimiento.