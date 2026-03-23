Mueren tres en choque frontal en carretera a Rioverde

Tres personas sin vida fue el saldo de un choque de frente de dos vehículos en carretera a Rioverde a la altura del Parque Industrial. El reporte fue a las 21:00 horas del domingo.

Según la información, el conductor de un taxi y un Chevrolet Aveo impactaron de frente. Una mujer que viajaba en el auto particular perdió la vida instantáneamente y dos hombres más salieron de los vehículos quedando sus cuerpos sin vida en el acotamiento.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorar a las personas las encontraron sin signos vitales. Una persona más fue trasladada para su atención médica.

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Elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron el área mientras elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la carpeta correspondiente.