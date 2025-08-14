Mujer es víctima de un ladrón de tarjetas bancarias

A través de las labores preventivas que desarrolla la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, se construye un Potosí seguro para las familias potosinas.

Un reporte de una mujer, atendido por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal, sobre un presunto que había huido con su tarjeta bancaria, movilizó a las autoridades al lugar de los hechos.

La afectada indicó que un masculino había intercambiado su tarjeta bancaria y que, al percatarse de ello trató de detenerlo, sin embargo, dicha persona había huido en un vehículo atropellándola, sin que las lesiones comprometieran su integridad.

De inmediato se desplazaron por los alrededores, logrando ubicar al tripulante de un vehículo Kia, línea Sportage, color gris, que cumplía con las características del reporte de la agraviada, en la colonia El Rosedal. Por lo anterior, se procedió a la detención de Silvestre “N” de 40 años, a quien se le aseguraron 45 tarjetas de diferentes bancos y dos terminales bancarias, con las que presumiblemente intercambia a las personas para disponer de su efectivo.

La coordinación con la ciudadanía permite a las autoridades preventivas erradicar hechos constitutivos de delito, por medio de una cultura de la denuncia, esto deriva en que ningún acto ilícito quede impune, por ello se exhorta a la población a realizar sus reportes a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 o al 089 Denuncia Anónima.