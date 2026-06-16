Mujer resulta lesionada en un accidente vial

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Un choque en ángulo entre dos automóviles, se registró la mañana de este lunes en el cruce de las avenidas Himno Nacional y Mariano Jiménez, en donde una mujer resultó herida y tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital a recibir la atención requerida.

En el hecho, un automóvil sedán color negro chocó de frente contra el costado de otro carro, un Aveo color gris, aunque no se dieron detalles de cómo ocurrió todo, cabe referir que en ese cruce hay semáforos que regulan el tránsito, por lo que se sospecha que alguno de los conductores no respetó el alto.

Al sitio del percance acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Municipal a fin de atender a los ocupantes de los autos participantes, una mujer presentaba lesiones considerables y la trasladaron a un hospital; otra más fue atendida en el lugar pero no ameritó ser llevada a al nosocomio.

Asimismo, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho y los vehículos serían enviados a una pensión particular en tanto los conductores lleguen a un acuerdo reparatorio.

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Las unidades presentaban daños materiales considerables a causa del impacto, en especial el carro negro que quedó destrozado de la parte frontal.