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Mujeres son detenidas por múltiples robos a comercios

Por Redacción

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Mujeres son detenidas por múltiples robos a comercios
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      Dos mujeres presuntamente relacionadas con una serie de robos a comercios, fueron detenidas en el municipio de Villa de Pozos por elementos de la Guardia Civil Estatal y son señaladas de dedicarse a esta ilícita actividad.

      Los hechos ocurrieron en la colonia Las Mercedes, donde los agentes estatales detuvieron a Raquel "N" y Sandra "N", de 41 y 42 años de edad, respectivamente, luego de que presuntamente intentaran evadir su responsabilidad y ofrecieran dinero a los elementos policiales para evitar su detención.

      De acuerdo con las primeras investigaciones, ambas mujeres podrían estar relacionadas con una banda dedicada al robo en tiendas y centros comerciales de distintas zonas del estado; sin embargo, serán las autoridades competentes quienes, acorde con las investigaciones correspondientes, determinen su situación jurídica conforme a derecho.

      Al momento de ser detenidas, las mujeres andaban a bordo de un automóvil color gris e intentaron sobornar a los agentes policiales ofreciéndoles 200 pesos para que las dejaran ir, pero finalmente fueron consignadas ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

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