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Seguridad

Múltiples accidentes dejan solamente daños materiales

Los percances tuvieron lugar en la carretera a Rioverde y en los carriles centrales de Salvador Nava

Por Redacción

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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      Un choque múltiple entre tres vehículos, en la carretera a Rioverde, y una volcadura en la Salvador Nava solamente dejaron daños materiales.

      En un primer siniestro vial, durante la tarde de este martes, alrededor de las 15:00 horas, a la altura de la avenida Víctor Cervera Pacheco, en la colonia 21 de Marzo, una terna de carros se vio involucrada en un siniestro vial que no resultó en personas heridas.

      El hecho se dio luego de que una camioneta Hyundai de color blanco que iba con dirección al Periférico oriente impactó por alcance a otro vehículo. Al chocar, la camioneta invadió el carril de su izquierda y volvió a colisionar contra un taxi Kia en su costado derecho.

      Al lugar llegaron peritos de la Guardia Civil de Soledad para tomar conocimiento del hecho; sin embargo, los conductores esperaban llegar a un acuerdo con sus respectivas aseguradoras.

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      Por otro lado, en otro percance, un automóvil Chevrolet se volcó en los carriles centrales de la Salvador Nava, cuando circulaba a exceso de velocidad con dirección al asta bandera.

      Fue a la altura del Fraccionamiento Tangamanga, próximo al puente Tatanacho, en donde el conductor perdió el control cargándose hacia su izquierda para chocar con la guarnición de concreto que divide los carriles y terminar volteándose, quedando con las llantas hacia arriba.

      Tras el hecho, al sitio arribaron paramédicos de la policía capitalina, los cuales prestaron atención médica al conductor, quien además de los múltiples golpes no presentaba heridas que ameritaran su traslado a una clínica.

      Asimismo, peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del hecho, para comenzar las diligencias correspondientes, con el fin de reparar los daños causados.

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