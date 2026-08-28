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Se quería robar un auto en el Centro

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Se quería robar un auto en el Centro
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      En atención a un reporte ciudadano en el Centro Histórico, oficiales de la policía de la capital detuvieron a un hombre señalado por presuntos daños a un vehículo y un posible intento de robo al interior de la unidad.

      Fue en la calle Ignacio Allende, donde los agentes municipales tuvieron contacto con el propietario de un vehículo, quien señaló a un hombre, manifestando que momentos antes habría forzado la puerta de su vehículo, ocasionando daños en la chapa, aparentemente con la intención de ingresar al interior.

      Los oficiales realizaron una inspección preventiva al señalado, al tiempo que le informaban del probable delito cometido, por lo que, a petición de la parte afectada, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien se identificó como Jorge "N" de 51 años.

      Finalmente, el detenido fue traslado al área de Justicia Cívica para una certificación médica, y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación legal conforme a derecho.

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