Obrero muere al chocar su moto contra autobús

TAMUÍN.- Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un autobús que se encontraba estacionado sobre la avenida Pedro Antonio Santos, a la altura del estadio Ramiro Cuevas.

La víctima fue identificada como Tomás Martínez Márquez, de 45 años de edad, vecino del ejido El Centinela y trabajador de una empresa que brinda servicio a la termoeléctrica.

De acuerdo con la información recabada, Tomás, conocido por sus amigos como Paquiao, circulaba en una motocicleta Italika con dirección de Tamuín hacia Ébano cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la unidad y se estrelló contra la parte trasera del autobús amarillo utilizado para transporte de personal.

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista quedó debajo del vehículo. Al sitio acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes revisaron al hombre, pero ya no presentaba signos vitales.

Autoridades municipales y periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el fatal accidente.