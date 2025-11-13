logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Octagenario en moto muere al ser impactado

Se desplazaba sobre la carretera estatal Xolol-Tamuín cuando conductor de autobús lo chocó

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Octagenario en moto muere al ser impactado

SAN VICENTE.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este miércoles, luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un autobús de la línea Transportes Vencedor, en un accidente ocurrido sobre la carretera estatal Xolol-Tamuín, a la altura del Rastro de San Vicente.

Fuentes oficiales informaron que el occiso, identificado como Evencio Hernández Fernández, de 80 años de edad y originario del municipio de Tempoal, Veracruz, presuntamente se reincorporó al carril de circulación sin las debidas precauciones, atravesándose en la trayectoria de la unidad de transporte público.

El fuerte impacto lo proyectó sobre la cinta asfáltica, donde quedó tendido. Socorristas del DIF Municipal acudieron para brindarle atención, sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El operador del autobús detuvo su marcha y quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes mientras se efectuaban las diligencias y el peritaje en el sitio del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades conforme a la ley.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 3 años sin justicia
Más de 3 años sin justicia

Más de 3 años sin justicia

SLP

Redacción

En el homicidio del joven Elías Monsiváis, familia sigue buscando su cuerpo; FGE señala que ya hay dos órdenes de aprehensión

Atrapan a menor por presunto robo a comercio
Atrapan a menor por presunto robo a comercio

Atrapan a menor por presunto robo a comercio

SLP

Redacción

Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“
Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

Automóvil acaba bajo un autobús urbano; conductor “la libra“

SLP

Redacción

Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera
Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera

Vuelca camioneta al chocar contra una jardinera

SLP

Redacción