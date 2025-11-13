Octagenario en moto muere al ser impactado

SAN VICENTE.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este miércoles, luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por un autobús de la línea Transportes Vencedor, en un accidente ocurrido sobre la carretera estatal Xolol-Tamuín, a la altura del Rastro de San Vicente.

Fuentes oficiales informaron que el occiso, identificado como Evencio Hernández Fernández, de 80 años de edad y originario del municipio de Tempoal, Veracruz, presuntamente se reincorporó al carril de circulación sin las debidas precauciones, atravesándose en la trayectoria de la unidad de transporte público.

El fuerte impacto lo proyectó sobre la cinta asfáltica, donde quedó tendido. Socorristas del DIF Municipal acudieron para brindarle atención, sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El operador del autobús detuvo su marcha y quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes mientras se efectuaban las diligencias y el peritaje en el sitio del accidente.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades conforme a la ley.