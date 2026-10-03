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Concluye septiembre con cinco homicidios dolosos y dos feminicidios: FGE

La Fiscalía General del Estado informó sobre las siete víctimas el mes pasado

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2026 01:10 p.m.
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Concluye septiembre con cinco homicidios dolosos y dos feminicidios: FGE
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      La incidencia de la delictiva el mes pasado vinculada con asesinatos en el estado de San Luis Potosí, concluyó con el registro de siete víctimas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Refirió que cinco carpetas de investigación corresponden a homicidio doloso y dos feminicidio, según la clasificación establecida por el Ministerio Público responsable.

      Precisó que la muerte de María Isabel de 35 años con ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre, quien fue encontrada con huellas de violencia en la localidad de Puente Prieto del municipio de Rioverde, ingresó a las cifras como crimen de género.

      Lo mismo que el fallecimiento de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 21 de septiembre en la localidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, complementó la fiscal general.

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      En tanto, todavía se encuentra en proceso de tipificación penal el asesinato de María de Jesús Vázquez, suegra de Miguel Ángel Rocha Ríos, hombre desaparecido desde el 3 de septiembre, acribillada a balazos en el municipio de San Ciro de Acosta, manos de sujetos que se movilizaban en motocicleta.

      "Los (fallecimientos violentos) que fueron en enfrentamiento, pues no los consideramos propiamente como homicidio (doloso)", concluyó García Cázares.

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