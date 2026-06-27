Cae presunto agresor de la GCE en San Ciro de Acosta

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La Fiscal General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, informó la detención de uno de los presuntos participes de la agresión armada registrada contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en una gasolinera del municipio de San Ciro de Acosta.

García Cázares explicó que, desde que ocurrieron los hechos, el pasado 22 de junio, instruyó la investigación para esclarecer los hechos, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), identificaron a uno de los presuntos participantes en la agresión, donde un elemento de la GCE perdió la vida y dos más resultaron lesionados.

Puntualizó que los agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación bajo los principios de probidad, justicia y profesionalismo, reuniendo los datos de prueba con los que obtuvieron del Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Así mismo, la Fiscal General del Estado dijo que la Policía de Investigación cumplimentó el mandamiento judicial en contra Alejandro "N", de 35 años de edad, quien se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, S.L.P.

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Foto: Especial

Los delitos por los que enfrentará el proceso penal son: homicidio calificado equiparado, en concurso real con homicidio calificado equiparado en grado de tentativa, por lo que quedó a disposición del Juez de Control quien definirá su situación jurídica.