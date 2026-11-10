Originario de Matamoros, uno de los detenidos en persecución

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EL NARANJO.- Un hombre de Matamoros, Tamaulipas, y una mujer fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, luego de una persecución que se registró la tarde del domingo en este municipio y que terminó con la volcadura de una camioneta.

Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado dio a conocer nuevos detalles sobre el operativo, confirmando que los detenidos son Alfredo "N", de 26 años de edad, originario de Matamoros, Tamaulipas, y Martha "N", de 33 años.

De acuerdo con la información oficial, la persecución concluyó en la localidad Sabino de Arriba, donde los agentes estatales lograron asegurar a ambas personas.

Como se informó oportunamente, los hechos comenzaron cuando policías de la Guardia Civil Estatal detectaron una camioneta cerrada marca Ford, color arena, cuyos ocupantes levantaron sospechas, por lo que les marcaron el alto.

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Sin embargo, el conductor desobedeció la indicación y emprendió la huida, lo que provocó una persecución por diferentes sectores de El Naranjo.

Durante la movilización, habitantes reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego, aunque no se confirmó quiénes realizaron los disparos.

La persecución terminó cuando la camioneta volcó en la carretera que conduce hacia Ciudad del Maíz, donde los uniformados lograron detener a los dos sospechosos.

La dependencia estatal precisó que, durante esta intervención, fueron aseguradas 55 dosis de una sustancia conocida como "cristal", 17 dosis de marihuana, 26 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas y cinco cámaras de videovigilancia.

Tanto Alfredo "N" como Martha "N" quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, junto con los objetos y sustancias aseguradas, para que se realicen las investigaciones y se determine su situación jurídica.