Campo da respiro a la inflación

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CIUDAD DE MÉXICO.- El mes pasado la inflación se desaceleró más de lo esperado y logró colocarse por debajo del nivel de 4%, luego de tres meses al hilo por arriba de ese registro, con lo que se situó en el rango alto de variabilidad del Banco de México (Banxico) por primera vez desde enero, al quedar en 3.94% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado anual de 3.94% se dio gracias a la disminución mensual de la parte no subyacente, de 1.65%, mientras que subió 3.10% a tasa anual, con una mejoría en los precios energéticos, al darse una caída de 2.98% por los subsidios a la electricidad, así como por un respiro en los productos agropecuarios, que bajaron 1.64%.

Lo anterior se notó con el jitomate, al dejar de aparecer entre los 10 productos y servicios con las mayores alzas mensuales, pasando de ofrecerse en más de 60 pesos a 48.89 pesos por kilo.

Se explica, en parte, por las acciones emprendidas por el gobierno federal, con la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

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Las medidas instrumentadas hasta el momento han sido clave para mitigar alzas más sustanciales en los precios, esperando que éstas continúen hasta que se logre resolver el conflicto en Medio Oriente, reconoció Banorte en un análisis. Sin embargo, a tasa anual la inflación de este producto básico en la alimentación de los mexicanos registró un alza de 99.23%, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

El resultado de la inflación general tomó por sorpresa a analistas, quienes estimaban una moderación a 4.03%, desde la tasa de 4.45% anual vista en abril.

Según el Inegi, en mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.21% respecto al mes anterior y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28% y la anual en 4.42%.

Alimentos, IEPS y servicios

En esta ocasión, la papa y otros tubérculos encabezaron la lista de los precios más altos con una variación mensual de 12.68%, pese a los esfuerzos del Pacic para que disminuya de 45 a 30 pesos el kilo.

No obstante, respecto al mismo mes de 2025 subieron 57.3%. Por su parte, el costo del gas doméstico LP ascendió 2.05%; sin embargo, el gas natural se redujo en 7.88%.

Los precios de detergentes y el pollo aumentaron 1.96% y 1.52% en mayo, en cada caso, y también apareció en la lista la tortilla de maíz, con un alza mensual de 0.81%.

De ahí que las loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaron sus precios con un incremento de 0.51%, al igual que los restaurantes y similares, con 0.41%, aumento que también estuvo impulsado por el Día de la Madre.