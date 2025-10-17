Par de ladrones son detectados en flagrancia

Un hombre y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presunto robo a comercio, los hechos ocurrieron en las colonias Genovevo Rivas Guillén y España, como resultado de la atención a reportes.

El primer auxilio se atendió en la calle Lázaro Cárdenas en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde personal de un gimnasio solicitó la presencia de la autoridad debido a que tenían retenido a un individuo que sustrajo artículos sin pagar.

El propietario señaló a un sujeto que intentó llevarse una faja, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra; en el lugar se tuvo contacto con quien se identificó como Miguel “N”, de 28 años. Posteriormente, agentes femeninas se presentaron en un supermercado ubicado sobre la avenida Acceso Norte, en la colonia España, donde trabajadores del establecimiento tenían retenida a una mujer que intentó llevarse artículos de juguetería.

Las oficiales dialogaron con quien dijo llamarse Adriana “N” de 37 años, a quien se le encontraron dos juguetes con un valor total de 2 mil 708 pesos, los cuales había manipulado cambiando las etiquetas para reducir su precio a 411 pesos, negándose a pagar el monto real.

La parte afectada manifestó su intención de proceder legalmente.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, además se les dio lectura de su carta de derechos y se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.