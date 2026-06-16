Par de ladrones son detenidos en Soledad

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Como resultado de los recorridos permanentes de seguridad y vigilancia implementados por la Guardia Civil Municipal en Soledad, fueron detenidos dos hombres por su probable participación en el delito de robo equiparado y robo calificado, en las colonias Cactus y Cruz Colorada.

La primera intervención ocurrió en la colonia Cactus, donde oficiales municipales detectaron a un individuo presuntamente desvalijando un vehículo Nissan, color gris, que al verificar su estatus legal en Plataforma México, arrojó que contaba con reporte de robo vigente desde el pasado 13 de junio de 2026. Derivado de esto, tanto el automotor como quien se identificó como Roberto "N" de 32 años, quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Posteriormente, en atención a un reporte por un presunto robo a comercio en la colonia Cruz Colorada, oficiales municipales detuvieron a quien dijo llamarse Javier "N" de 30 años de edad, ya que presuntamente intentó sustraer dos impresoras marca Epson de 4 mil 699 pesos cada una, pero mediante un cambio de etiquetas de precio, intentó realizar la compra de ambas por mil 998 pesos, irregularidad que se logró detectar.

Resultado de los señalamientos, oficiales municipales pusieron a disposición a estas personas ante la Fiscalía General del Estado.

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