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Dos sujetos que fueron encontrados responsables del delito de portación de arma de fuego sin licencia, recibieron una sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa por más de ocho mil pesos.

El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, acreditó la participación de Dionicio "N" y Jonathan "N", en la comisión del delito referido.

Después de aportar los elementos de prueba necesarios. el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí impuso una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de ocho mil 685 pesos.

En mayo de 2024, elementos de la Policía Municipal de Ciudad del Maíz, recibieron un reporte vía telefónica de una mujer que había sido agredida verbalmente por un grupo de personas armadas, por lo que se trasladaron a la calle Emiliano Zapata, en la colonia Agrícola Magdaleno Cedillo, en el municipio de Ciudad del Maíz.

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Al llegar al lugar a corroborar la denuncia tuvieron a la vista el vehículo reportado y al entrevistarse con los ocupantes de la unidad, se les solicitó una revisión localizando en el interior dos armas de fuego cortas, abastecidas con tres y cinco cartuchos útiles, respectivamente dentro de dos mochilas, por no contar con la documentación que acreditará su legal portación, quedaron a disposición de la autoridad federal.

Ahora los individuos pasarán su condena en un penal de la Zona Media.

La Fiscalía General de la República invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370 colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.