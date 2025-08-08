logo pulso
Pareja robaba mercancía en una Bodega Aurrerá

Fue sorprendida por los vigilantes y entregada a la Policía de Soledad

Por Redacción

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Pareja robaba mercancía en una Bodega Aurrerá

En una atención a un reporte, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto robo a comercio, hecho que ocurrió en la colonia Jardines del Valle.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual personal de la Bodega Aurrerá ubicada en le carretera a Rioverde, a la altura de la colonia mencionada, informó que tenían retenidas a dos personas que intentaron sustraer mercancía, por lo que pidieron la presencia de la autoridad.

Los agentes municipales se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos por personal del establecimiento y les relataron que detectaron a un individuo y una mujer que escondieron productos, los cuales no pagaron, por lo que se les dio alcance y se les retuvo, manifestando que querían proceder legalmente en su contra.

Los agentes se acercaron con los señalados y luego de entrevistarlos se identificaron como Bruno “N”  y Angélica “N” de 35 años, a quienes se les encontró artículos comestibles y de higiene personal, los cuales aseguraron no poder pagar.

Enseguida se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, además les dieron lectura de su carta de derechos; los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

