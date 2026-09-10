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Patrulla de Soledad queda atorada en camellón del río Santiago

La unidad quedó con las llantas suspendidas; se desconoce cuándo ocurrió el incidente

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2026 10:38 a.m.
A
Patrulla de Soledad queda atorada en camellón del río Santiago
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      Una patrulla de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez quedó atorada sobre el camellón del bulevar Río Santiago, como se observa en un video que circula en redes sociales.

      Las imágenes muestran a la unidad oficial montada sobre la división de los carriles y con algunas de sus llantas suspendidas, lo que le impedía continuar su marcha.

      Según la información difundida junto con la grabación, el incidente ocurrió después del puente de Guanos, en los carriles con dirección a la carretera a Matehuala. En la zona se habrían realizado maniobras para retirar la patrulla.

      Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del incidente y las circunstancias por las que el vehículo terminó sobre el camellón.

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      La corporación municipal tampoco ha informado si la unidad sufrió daños o si se inició alguna revisión para determinar lo ocurrido.

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