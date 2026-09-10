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Juzgados, fuera de servicio, sin luz

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Juzgados, fuera de servicio, sin luz
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      CIUDAD VALLES.- Dos días sin juzgados de primera instancia en Valles sin servicio por falta de energía eléctrica retrasan todos los procesos legales de Valles y la región.

      Empleados de las instancias del Poder Judicial han estado asistiendo a cumplir con sus horarios de trabajo, sin poder atender ningún expediente, porque toda diligencia y trabajo se hace a través de los equipos de cómputo y ante la falta de energía eléctrica en la zona, nada pueden hacer.

      El pasado lunes en la noche, la tormenta eléctrica tumbó ramas de un árbol y éstas dañaron las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aunque las brigadas de la paraestatal han acudido al lugar en varias ocasiones, a media mañana de hoy seguían sin energía, desconociéndose las causas por las que no se ha puesto en servicio la energía eléctrica en esta zona de la ciudad.

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