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Preocupan en el PAN señalamientos contra su dirigencia

Líderes del PAN en San Luis Potosí ofrecen posturas diversas ante acusaciones internas.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2026 10:01 a.m.
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Preocupan en el PAN señalamientos contra su dirigencia
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      Señalamientos de exclusión, hostigamiento, misoginia y violencia política dentro del PAN en San Luis Potosí fueron expuestos tras la renuncia de Alma Verónica Melo Martínez, quien también cuestionó la conducción del partido rumbo a la elección de 2027.

      Ante ello, Juan Francisco Aguilar Hernández, Enrique Dahud Uresti y Rubén Guajardo Barrera fijaron posturas distintas sobre la situación interna del blanquiazul.

      Melo Martínez presentó el 7 de septiembre su renuncia a la militancia y cuestionó el liderazgo de Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal con licencia.

      La exsecretaria estatal de Derechos Humanos afirmó haber enfrentado exclusión y obstáculos para participar por diferencias de opinión, además de señalar condiciones que, desde su perspectiva, limitan la participación de las mujeres dentro del partido.

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      Juan Francisco Aguilar Hernández, quien recientemente declinó por contender por la alcaldía dentro del proceso interno, consideró preocupante que en el PAN se acumulen señalamientos de este tipo. Sostuvo que no se trataría de una diferencia aislada, sino de un patrón relacionado con espacios cerrados, decisiones concentradas y participación condicionada a la cercanía con el poder.

      Enrique Dahud Uresti, secretario general del Comité Directivo Estatal en funciones de presidente, negó que Verónica Rodríguez haya ejercido violencia contra Melo o contra alguna otra persona.

      Afirmó que durante su trayectoria se reconoció la participación de la exmilitante y se le otorgaron responsabilidades; sobre una posible denuncia, señaló que corresponde a Melo decidir si acude ante las instancias correspondientes.

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      Rubén Guajardo Barrera, también aspirante en el proceso interno, lamentó la salida de Melo y planteó recuperar a quienes se han alejado del PAN.

      Señaló que, si obtiene la coordinación municipal de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad, buscará sumar a distintas personas, entre ellas Melo Martínez y Octavio Pedroza, quien previamente había anunciado su retiro de la política.

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