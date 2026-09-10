Calor y tormentas, el pronóstico para este jueves
La Huasteca alcanzará hasta 38 grados, mientras que se prevén lluvias y tormentas puntuales durante la tarde
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El calor continuará dominando el clima potosino este jueves, pero con la posibilidad de que la tarde traiga lluvias, chubascos y tormentas puntuales en distintos puntos del estado.
De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), las condiciones serán variables en las cuatro regiones, aunque prevalecerá el ambiente caluroso. La temperatura más elevada se espera en la Huasteca, donde el termómetro podría alcanzar los 38 grados Celsius.
En la Zona Media se pronostica una máxima de 34 grados, mientras que en el Altiplano llegará a 32 y en la Zona Centro se esperan hasta 27 grados. A pesar de estas temperaturas, la probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde.
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La CEPC advierte que en la Zona Centro algunas de las lluvias y tormentas podrían presentarse con fuerza, mientras que en la Zona Media y la Huasteca se esperan chubascos puntuales.
A este panorama se sumarán rachas de viento, particularmente en el Altiplano, donde podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora en zonas serranas, y en la Zona Media, con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora.
Las partes altas mantendrán un ambiente más fresco, con temperaturas mínimas de hasta 9 grados en algunas zonas del Altiplano y Centro.
Para el viernes, el calor no dará tregua: la Huasteca podría llegar a 39 grados, seguida de la Zona Media con 35, el Altiplano con 32 y la Zona Centro con 28 grados.
Ante este escenario, las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a la evolución del clima, especialmente durante la tarde, cuando se espera el mayor potencial de lluvias y tormentas.
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Redacción
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