Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo

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TANLAJÁS. El Ayuntamiento exhortó a la población a evitar durante la noche los desplazamientos por carreteras y caminos del municipio, aunque no informó si la recomendación responde a alguna situación específica de seguridad.

Mediante un aviso difundido la noche del miércoles, la autoridad municipal también pidió a los habitantes permanecer en sus domicilios y salir únicamente cuando sea indispensable.

El Gobierno Municipal señaló que el llamado es de carácter preventivo y tiene como objetivo proteger a la ciudadanía. Además, recomendó mantenerse pendiente de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización.

Fuentes oficiales indicaron que hasta ese momento no se tenía reporte de algún incidente grave o situación de riesgo en la zona.

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El Ayuntamiento no explicó qué motivó la emisión de estas recomendaciones, por lo que el llamado se mantiene como una medida preventiva.