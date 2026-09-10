Tanlajás pide evitar viajes nocturnos; no explica el motivo
El Ayuntamiento asegura que no existe reporte de algún hecho grave y presenta el llamado como una medida preventiva
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TANLAJÁS. El Ayuntamiento exhortó a la población a evitar durante la noche los desplazamientos por carreteras y caminos del municipio, aunque no informó si la recomendación responde a alguna situación específica de seguridad.
Mediante un aviso difundido la noche del miércoles, la autoridad municipal también pidió a los habitantes permanecer en sus domicilios y salir únicamente cuando sea indispensable.
El Gobierno Municipal señaló que el llamado es de carácter preventivo y tiene como objetivo proteger a la ciudadanía. Además, recomendó mantenerse pendiente de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización.
Fuentes oficiales indicaron que hasta ese momento no se tenía reporte de algún incidente grave o situación de riesgo en la zona.
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El Ayuntamiento no explicó qué motivó la emisión de estas recomendaciones, por lo que el llamado se mantiene como una medida preventiva.
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