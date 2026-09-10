El mundo llama hoy a romper el silencio sobre el suicidio

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Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha destinada a visibilizar este problema de salud pública y recordar que muchas muertes pueden evitarse mediante atención oportuna, acompañamiento y políticas públicas adecuadas.

La jornada fue instaurada en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su primera edición se realizó en Estocolmo y tuvo como mensaje central que el suicidio puede prevenirse.

La fecha no recuerda un caso particular. Fue elegida para concentrar cada año la atención internacional, combatir los prejuicios que dificultan pedir ayuda y colocar la prevención entre las prioridades de gobiernos, instituciones y comunidades.

La dimensión del problema explica la importancia de la conmemoración. La OMS estima que más de 720 mil personas mueren por suicidio cada año y que existen muchos más intentos. Además, es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años y cerca del 73 por ciento de los casos ocurre en países de ingresos bajos y medios.

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Para el periodo 2024-2026, la campaña internacional lleva el lema "Cambiar la narrativa sobre el suicidio". La propuesta busca pasar del silencio, la incomprensión y el estigma a una cultura de apertura, empatía y apoyo.

La IASP señala que hablar responsablemente sobre pensamientos suicidas no provoca ni incrementa estas conductas. Por el contrario, escuchar sin juzgar, expresar preocupación y acercar a la persona a servicios especializados puede facilitar una intervención oportuna.

La OMS recomienda fortalecer la identificación temprana y el seguimiento de personas en riesgo, desarrollar habilidades socioemocionales entre adolescentes, restringir el acceso a medios letales y promover una cobertura responsable del tema en los medios de comunicación.

En México, quienes atraviesen una crisis emocional pueden comunicarse gratuitamente a la Línea de la Vida, 800 911 2000. Ante un riesgo inmediato, se debe llamar al 911 o acudir al servicio de urgencias más cercano.