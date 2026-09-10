Hallan muerto a un hombre junto a un tractocamión

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MEXQUITIC. Un hombre murió la noche de este jueves en la comunidad de San Marcos Carmona, luego de que al Sistema de Emergencias 911 se reportara una persona atropellada.

Paramédicos y policías municipales acudieron al sitio, donde encontraron al hombre tendido sobre el suelo. Al revisarlo, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Cerca del cuerpo se encontraba un tractocamión que, de acuerdo con la información preliminar, aparentemente habría sido conducido por la víctima. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el percance.

Policías municipales acordonaron el área y posteriormente la entregaron a peritos de la Vicefiscalía Científica, encargados de realizar las diligencias y trasladar el cuerpo para la necropsia correspondiente. Las autoridades investigarán las circunstancias del fallecimiento.

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